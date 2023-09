Governo tem "folga" para usar "se for necessário", diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogia a gestão orçamental do Governo e diz que há folga para o que der e vier em 2024.



Falando aos jornalistas na na Vindouro - Wine and History, em São João da Pesqueira, Marcelo Rebelo de Sousa antecipou as linhas da proposta de Orçamento do Estado e acredita que o executivo está atento à liquidez que é preciso colocar na economia.

“O Governo tem uma folga no quadro do PRR e tem uma folga no quadro da gestão orçamental. A gestão orçamental - esse é o elogio que se deve fazer ao Governo - foi muito criteriosa e aproveitou o ano passado, um ano muito bom, e aproveitou a tal folga”, declarou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa garante que “há uma almofada que, se for necessário, pode ser usada no ano de 2024, no caso de o crescimento não avançar ao ritmo que se previa”.