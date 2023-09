Preços dos combustíveis descem na próxima semana

A próxima semana vai arrancar com uma descida nos preços dos combustíveis, interrompendo-se, assim, as consecutivas subidas das últimas semanas.

De acordo com o jornal ECO, que cita fontes do setor, o litro do gasóleo simples deverá descer um cêntimo e o da gasolina simples 0,5 cêntimos.

A confirmarem-se estas previsões, a partir de segunda-feira, quando for abastecer, deverá passar a pagar 1.712 euros por litro no gasóleo simples e 1.867 euros por litro na gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os novos preços ainda podem sofrer alterações tendo em conta eventuais alterações a nível fiscal, que o Governo deverá anunciar ainda esta sexta-feira.

O preço final dos combustíveis nas bombas varia, no entanto, consoante cada posto de abastecimento, marca e zona onde está localizado.

Dentro da mesma rede de abastecimento, os preços também podem variar de localização para localização.