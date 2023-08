TAP regista lucros de 22,9 milhões nos primeiros seis meses do ano

A TAP alcançou um lucro de 22,9 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, registando uma melhoria de 225 milhões de euros em relação ao período homólogo, em que contabilizou um prejuízo de 202,1 milhões de euros.

Trata-se de “um facto marcante, dado que é a primeira vez que a Companhia regista resultados positivos nos primeiros seis meses de um ano, desde que os resultados semestrais são publicados (2019)”, indica a TAP em comunicado.

No documento, a companhia aérea ressalta que este “bom resultado alicerça-se no forte crescimento das receitas operacionais, que ascenderam a 1,9 mil milhões de euros, com um aumento relevante de 600 milhões euros (+44,3%) face ao mesmo período de 2022”.

“Este crescimento é revelador da abordagem equilibrada adotada pela TAP na capitalização de oportunidades de mercado”, acrescenta.

Segundo Luís Rodrigues, presidente executivo da TAP, citado no comunicado, “os resultados semestrais agora apresentados reforçam a tendência sustentada de melhoria comercial e financeira da TAP, atingindo um excelente desempenho com um resultado líquido positivo no primeiro semestre”.

“As margens operacionais e o trajeto de desalavancagem, acima das metas do plano de restruturação, provam a sustentabilidade financeira do Grupo num momento crítico da nossa história”, destaca, admitindo, no entanto, que “ainda há um longo caminho a percorrer”.

Para o presidente executivo da companhia aérea, é fundamental “envolver cada vez mais os trabalhadores, gerir o histórico de reclamações e melhorar as operações”, assegurando que essas “têm sido as nossas principais prioridades, o que já nos permitiu capitalizar no período de verão”.

“A procura continua forte, com as reservas para os próximos trimestres a atingirem valores consideráveis, indiciando um segundo semestre intenso, para o qual a TAP estará preparada”, assinala.