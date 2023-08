Há mais de 300 camas para universitários nas Pousadas da Juventude

Além de Melgaço, os quartos disponíveis estão espalhados pelo país, nos pontos onde há mais procura de quartos por estudantes do Ensino Superior: Abrantes, Almada, Aveiro, Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Guimarães, Lisboa Centro, Lisboa Parque das Nações, Oeiras, Ponte de Lima, Portimão, Porto, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira.

Há ainda uma 20.ª pousada, em Melgaço, que resulta de um acordo tripartido entre o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a Câmara Municipal e a Movijovem. Estas camas estão a ser geridas pela ação social do Politécnico.

Para já, ainda não há dados sobre a ocupação este ano, porque as reservas só agora começaram. Muitas chegam às pousadas através das instituições de ensino, mas os alunos podem contactar diretamente as pousadas.

As Pousadas da Juventude recebem reservas diretamente dos serviços de ação social, mas o presidente da Movijovem explica à Renascença que as camas estão disponíveis para todos os alunos e ao mesmo preço, tenham ou não bolsa.

No entanto, no último ano a ocupação ficou nos 60%, quando os preços da oferta de quartos para estudantes já chegavam a valores máximos e a oferta não chegava para a procura, uma situação que se repete este ano.

Como exemplo, o preço médio dos quartos em Lisboa e Porto ultrapassam os 400 euros e a oferta privada responde a menos de 10% da procura, segundo o Observatório do Alojamento Estudantil.

Nada é pago pelo Estado

O presidente da Movijovem garante ainda à Renascença que não recebem nenhuma contrapartida do Estado por esta iniciativa.

“A Movijovem a única contrapartida que tem é o pagamento das estadias dos alunos que ficam alojados, não há nenhuma subvenção pública extra”, diz Miguel Perestrello.

Este responsável lembra ainda que este “é um esforço exclusivo da Movijovem, mas no âmbito da missão social que tem de cumprir, porque é uma cooperativa de interesse público, com capitais públicos”. Ainda assim, sublinha que “é uma iniciativa financiada com orçamento próprio.”

Segundo o Governo, estas camas disponibilizadas pelas pousadas da juventude vão reforçar em 9% o alojamento para estudantes universitários.

Desde 2019 que as Pousadas da Juventude reforçam a oferta de camas, no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior.

Mas há muitos anos que as Pousadas ajudam estudantes, tudo começou em Bragança e depois passou para Évora. Só há 4 anos a iniciativa se alargou ao país.