Preços das telecomunicações subiram quase 4% em julho

Os preços das telecomunicações aumentaram 3,9% em julho, em comparação com o mesmo período do ano anterior, apesar de se terem mantido face a junho. São dados divulgados esta segunda-feira pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), em comunicado.

Dados do Eurostat revelam que as taxas de variação média em Portugal, nos últimos 12 meses, foram de “4,2% nos serviços em pacote e 1,4% nos serviços telefónicos móveis”.

Em comparação com a União Europeia (UE), Portugal registou, nos últimos 12 meses, uma taxa de variação média dos preços das telecomunicações superior em 1,9 pontos percentuais à verificada no espaço comunitário.

Ainda segundo a ANACOM, a Nowo, empresa que a Vodafone quer comprar, era a que tinha os preços mais baixos em julho: 8 num total de 13 serviços/ofertas. A Meo apresentava quatro das ofertas mais baratas, a Vodafone duas e a Nos apenas uma.

Na comparação homóloga, os preços aumentaram em 33 serviços/ofertas e diminuíram em apenas seis.

Por prestador, "a Meo aumentou a mensalidade de oito serviços/ofertas enquanto a NOS aumentou a mensalidade de dez serviços/ofertas”.

Por sua vez, “a Vodafone aumentou a mensalidade mínima em todos os 13 serviços/ofertas considerados” e a “Nowo diminuiu a mensalidade de seis serviços/ofertas (resultado do aumento do valor do desconto, durante os primeiros 6 meses) e aumentou a mensalidade em dois serviços/ofertas”.

Portugal com a 10.ª maior variação de preços

Segundo a Anacom, Portugal registou a 10.ª variação de preços mais elevada entre os países da UE.

Em média, os preços das telecomunicações na Europa aumentaram 0,7%.

Já em Portugal, e por tipo de ofertas, as taxas de variação média dos últimos 12 meses dos preços de serviços em pacote e dos serviços telefónicos móveis “foram ambas 2,1 pontos percentuais superiores à média da UE”, explica.

O regulador sublinhou ainda que, "entre o final de 2009 e Julho de 2023, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 14,6%, enquanto na UE diminuíram 8,5%”.