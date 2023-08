Reserva Federal norte-americana admite novas subidas de juros

Na abertura do histórico simpósio de Jackson Hole, que todos os anos reúne no Wyoming os principais banqueiros centrais do mundo, o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, começou logo por dizer que está preparado “para aumentar ainda mais as taxas” de juro de referência, se “for necessário”, para que a maior economia do mundo volte a viver com preços estáveis.

O responsável pela autoridade monetária dos Estados Unidos admite ainda “manter” a política monetária “num nível restritivo” até estarem “confiantes de que a inflação está a descer de forma sustentável em direção” ao objetivo de 2%.

No entanto, apesar destes avisos, mantém-se a incerteza sobre a decisão de setembro. Powell não adiantou qual será o sentido dessa decisão, se a Fed vai já aumentar os juros ou optar por nova pausa.

O líder da Reserva Federal acrescenta apenas que, “nas próximas reuniões”, as decisões serão tomadas em função da análise cuidada da “totalidade dos dados” económicos e da “evolução das perspetivas e dos riscos” que a economia enfrenta. “Com base nessa avaliação, procederemos com cautela ao decidirmos se devemos aumentar a restritividade ou, em vez disso, manter a taxa diretora constante e aguardar novos dados”, explicou.