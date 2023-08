Combustíveis mais caros na próxima semana

A próxima semana vai trazer uma nova subida dos preços dos combustíveis.

As previsões apontam para uma subida de dois cêntimos no litro de gasóleo simples e de 1,5 cêntimos no litro de gasolina simples.

De acordo com o jornal ECO, partir de segunda-feira deverá passar a pagar 1,722 euros por litro de gasóleo simples e 1,867 euros por litro de gasolina simples 95.

Os preços são definidos por cada operador, sendo estes apenas valores médios e de referência. Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

Para encontrar um valor pago pelo litro de gasolina mais elevado (1,881 euros) é preciso recuar até outubro do ano passado e no caso do gasóleo, até novembro (1,777 euros).



Esta semana, o litro de gasóleo simples aumentou um cêntimo. Já o litro de gasolina simples 95 ficou mais caro 2,9 cêntimos.