Governo admite que adesão aos apoios ao crédito ficou aquém

Na semana em que o veto presidencial voltou a colocar o Programa Mais Habitação debaixo dos holofotes, o tema não foi abordado em Conselho de Ministros, segundo garante Mariana Vieira da Silva.

A ministra admitiu que a adesão aos apoios ao crédito ficou aquém e disse que o Governo vai aprovar em setembro o diploma que alarga o regime de apoio à bonificação do crédito e clarifica os critérios de acesso do apoio à renda.



A ministra da Presidência diz apenas que se trata de "um veto a uma proposta de lei e cabe à Assembleia da República decisões posteriores".

Em declarações no final da habitual reunião de Conselho de Ministros, a governante lembrou, no entanto, os diferentes instrumentos que o Governo tem criado no âmbito da política de habitação, desde 2016.