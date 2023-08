Wall Street fecha em alta em antecipação aos resultados positivos da Nvidia

A bolsa nova-iorquina encerrou esta quarta-feira em alta, ajudada pela descida das taxas das obrigações do Tesouro e impulsionada pelas expectativas para as contas trimestrais da Nvidia e o seu papel no setor da inteligência artificial (IA).

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,54% e o alargado S&P500 subiu 1,10%.

O tecnológico Nasdaq foi o que mais valorizou, no terceiro dia consecutivo de ganhos, ao avançar 1,59%.

Os investidores deram como certo os resultados positivos da Nvidia, gigante da IA, que anunciou os seus resultados trimestrais.

Os holofotes estiveram durante toda a sessão sobre a Nvidia (+3,17%), a "estrela" do setor da IA, que anunciou resultados surpreendentes após o fecho da bolsa.

Quarta em capitalização de mercado em Wall Street, as ações da Nvidia tiveram o melhor desempenho do ano (+200% desde o início do ano).

"As expectativas eram muito altas para a Nvidia. Se as ações subirem, será muito otimista para todo o setor de IA", realçou Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Para Jose Torres, da Interactive Brokers, a Nvidia tem potencial para "aumentar o otimismo no setor da IA e fornecer suporte ao mercado".

Além do frenesim em torno da Nvidia, uma queda acentuada nas taxas dos títulos do Tesouro também favoreceu uma recuperação nas ações.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos caíram para 4,19%, depois de atingirem 4,32% na terça-feira, perto dos máximos de 16 anos atingidos na semana passada.

Para Patrick O"Hare, da Briefing.com, a queda nas taxas dos títulos do Tesouro "criou uma pequena oportunidade para comprar no lado negativo".

As perdas observadas no setor de calçados e artigos desportivos pesaram menos: a queda da Foot Locker (-28,06%) derrubou Nike (-2,68%), Adidas (-3,30%) e Puma (-3,75%).

"Acho que nada importou mais a curto prazo do que os resultados da Nvidia", frisou o diretor de investimentos da Gratus Capital, Todd Jones, à estação CNBC.

Por setores, com exceção de energia (-0,3%), todas negociaram em alta, significativamente lideradas por tecnologia (1,92%) e imobiliário (1,43%).

Entre as 30 empresas listadas no Dow Jones, predominaram os números verdes, liderados por Merck (3,8%), Intel (3,31%) e Apple (2,19%); em vermelho, destacaram-se as quedas da Nike e da Johnson & Johnson (-0,9%).