Quanto custa comprar casa na rua mais cara de Portugal?

Lisboa concentra neste momento a maioria das ruas mais caras do país, pode dizer-se que domina nesta espécie de monopólio luso.

No topo da lista, segundo o site imobiliário Idealista, está a exclusiva Rua Garret, localizada no Chiado, em Lisboa. Aqui o preço médio de uma casa é superior a quatro milhões de euros (4.404.545 euros).

Neste pódio de luxo segue-se a Rua Melo e Sousa, no Estoril, com um preço médio de 3.417.142 euros, e a Rua das Palmeiras, na Quinta da Marinha, em Cascais (3.187.636 euros).

Na quarta posição regressamos à capital, e à Rua Vítor Cordon, na freguesia de Santa Maria Maior, (3.163.454 euros). Logo atrás na tabela está o exclusivo Condomínio Herdade da Aroeira, localizado na Charneca da Caparica (3.019.000 euros) e a Avenida General Carmona, no Estoril, onde o preço médio da habitação de luxo ronda os 2.970.000 euros.

No final da tabela estão a Rua Birre, localizada em Cascais, que conta com casas a um preço médio de 2.904.117 euros, a Avenida Almirante Gago Coutinho, em Alvalade, Lisboa (2.674.636 euros), a Rua de Buenos Aires, na Estrela, em Lisboa (2.670.000 euros) e a Urbanização Pine Cliffs, em Albufeira (também 2.670.000 euros).

Este estudo teve em conta o preço médio das moradias e apartamentos anunciados na mesma rua, mas só incluiu ruas com pelo menos 10 anúncios.