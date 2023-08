Musk retira títulos e resumos das notícias na rede social X

As ligações para notícias na rede social X vão passar a aparecer de forma diferente, como forma de incentivo aos utilizadores para que subscrevam o serviço premium.

As notícias partilhadas vão surgir só com uma imagem, em vez do título, imagem, um pequeno resumo na parte inferior, e a própria ligação para a notícia, como acontece hoje.

Segundo a agência Reuters, esta alteração é uma decisão pessoal de Elon Musk, líder da rede social, que em julho contava com 540 milhões de utilizadores.

A medida terá impacto nas empresas de media, que poderão ver o tráfego proveniente do X diminuir. Por isso, a expectativa é que a mudança leve os utilizadores e meios de comunicação a subscreverem o serviço premium.

Segundo fontes citadas pela revista Fortune, a ideia geral é obrigar a escrever mais texto no momento da partilha de notícias, o que poderá levá-los a assinar o X de forma a conseguirem escrever textos maiores.

Com a assinatura premium do X os utilizadores podem publicar textos até 25 mil caracteres, têm vídeos mais longos, e podem promover as publicações na página principal.