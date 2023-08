Investimento imobiliário em Portugal abranda 8% até julho

O mercado imobiliário comercial português fechou o primeiro semestre com um investimento total de 765 milhões de euros, que corresponde a uma descida de 8% face ao período homólogo.

São dados publicados esta sexta-feira pela Savills, que aponta o Turismo e o Retalho como os segmentos com o melhor desempenho.

Do primeiro para o segundo trimestre o volume total de investimento aumentou 77%. No entanto, “50% dos 489 milhões de euros transacionados no decorrer do 2º trimestre de 2023, são referentes à venda do portfolio dos hotéis Dom Pedro no valor de 250 milhões de euros à gestora de ativos britânica Arrow Global”, refere o comunicado.

Paulo Silva, da Savills Portugal, defende que as altas taxas de juro deverão “continuar a exercer maior pressão sobre as expectativas de retorno dos investidores, gerando maior demora nos processos de decisão”.

Ainda assim, “o mercado continua a registar elevada liquidez para investir no setor imobiliário”, muitas vezes travado pela “falta de produto”, diz este responsável.

No mercado residencial, registou-se uma quebra de 19% nas transações de imóveis no primeiro semestre de 2023, face ao primeiro semestre de 2022, para 66.624 negócios fechados.

Lisboa foi responsável pela maior parte das transações, contabilizou 4.387 habitações vendidas, uma diferença de 27% face ao 1º semestre de 2022 (5.963).

Miguel Lacerda, Lisbon Residential Director, diz que “estes números não surpreendem, uma vez que o mercado ainda se encontra num período de maior cautela e ponderação por parte dos potenciais compradores”.

A pesar nas decisões estão “os constantes aumentos das taxas de juro, as regras de financiamento bancário mais rigorosas, a acessibilidade da habitação e as alterações demográficas”, explica Miguel Lacerda. Ainda assim, “os mercados de gama alta têm registado um bom desempenho e um crescimento constante.”

O Porto registou 2.969 negócios e fechou o primeiro semestre do ano com uma quebra de 19%, face ao período homólogo de 2022.

Os preços médios de venda de imóveis novos na Grande Lisboa, Grande Porto e Algarve atingiram 5.847€/m2, 4.127€/m2 e 4.879€/m2, respetivamente.