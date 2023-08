Indústria do chocolate em crise com aumento dos preços

As perspetivas dos chocolateiros estão cada vez mais amargas, à medida que sobem os preços dos principais ingredientes do chocolate. Só o cacau atingiu o preço mais alto dos últimos 46 anos, enquanto o açúcar está no valor mais alto em dez anos.

Segundo a Reuters, que cita dados da Nielsen, na Europa e na América do Norte o preço do chocolate aumentou cerca de 20% nos últimos dois anos.

Apesar disso, a indústria conseguiu manter os lucros, porque os consumidores continuaram a “fazer o gosto ao dente”. Começam agora a mostrar sinais de retração, com a diminuição da quantidade de chocolate adquirido.

Batalha por margens de lucro

A indústria acredita que o aumento do preço das matérias-primas ainda não ficará por aqui. Luca Zaramella, da Mondelez, fabricante da Cadbury, admitiu em julho “um aumento de mais 30%”, sobretudo no cacau.

Os chocolateiros têm andado em braço de ferro com os retalhistas, para aumentarem os preços. Mas os comerciantes já não aceitam mais aumentos, o que compromete as margens de lucro.

Uma das batalhas acabou com a retirada das barras Cadbury e Milka das prateleiras da rede belga de supermercados Colruyt, porque não conseguiram chegar a acordo sobre os preços.

Consumidores não acompanham aumento dos preços

Tradicionalmente, este mercado tem uma resistência maior a picos inflacionistas. No entanto, “os consumidores começam a reagir mais, eu seria muito cauteloso com aumentos dos preços”, avisa Dan Sadler, especialista em doces da empresa de pesquisa de mercado IRI, citado pela Reuters.