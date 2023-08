Governo vai reunir-se com CEO da Altice para discutir investimentos no país

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmou esta quinta-feira que se encontrará em breve com a presidente executiva e nova 'chairman' da Altice e, posteriormente, com o fundador do grupo para discutir os principais investimentos em Portugal.

"Temos, neste momento, a reunião marcada com a CEO [presidente executiva da Altice Portugal] e 'chairman' da Altice e depois falaremos com o acionista principal. Falaremos rapidamente", afirmou, em declarações aos jornalistas, o ministro.

À margem de uma visita às oficinas da CP em Contumil, no Porto, João Galamba adiantou que é com os investimentos que o Governo está preocupado, nomeadamente, o 5G e 'data center' e "não com processos judiciais".

Questionado se a 'Operação Picoas' poderia influenciar os investimentos do grupo em Portugal, o ministro disse esperar que tal não aconteça.

"Esperemos todos que não. Trata-se de uma grande empresa que, independentemente, de vicissitudes particulares que possam acontecer em relação a um ou outro gestor, é uma empresa que transcende este ou aquele gestor e, obviamente, tem um compromisso e investimentos em Portugal", observou.