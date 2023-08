Governo responde ao PSD. Há "condições para redução do IRS" no próximo ano

O Governo acusa o PSD de ser "errático" em termos fiscais e garante que há "condições para uma redução do IRS" no próximo ano.

A posição foi manifestada esta quarta-feira por António Mendonça Mendes, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, em entrevista à RTP3.

"Aquilo que o PSD vem agora propor a meio do verão já o Governo tinha anunciado quando apresentou o Programa de Estabilidade, em abril, e voltou a reiterar pela voz do ministro das Finanças, ainda recentemente, de que no quadro do próximo Orçamento do Estado haveria condições para uma redução do IRS", declarou António Mendonça Mendes.

O secretário de Estado adjunto e do primeiro-ministro sublinha que, a redução do IRS, "é aquilo que o Governo tem vindo a fazer desde 2016 e nem a pandemia o impediu”.

O presidente do PSD propôs esta semana em Quarteira, no Algarve, uma redução ainda este ano das taxas do IRS em todos os escalões, menos no último, ainda em 2023, uma medida que seria financiada pelo excedente da receita fiscal.

Na tradicional Festa do Pontal que marca a "rentrée" política dos sociais-democratas, Luís Montenegro avançou com um "programa global de reforma fiscal" do qual fazem parte "cinco medidas imediatas".

Segundo o líder social-democrata, a primeira dessas medidas permitiria uma diminuição do IRS em 1.200 milhões de euros ainda em 2023, permitindo um decréscimo de cerca de 10% da taxa marginal do IRS até ao sexto escalão.



[em atualização]