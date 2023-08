Governo responde ao PSD. Há "condições para redução do IRS" no próximo ano

O Governo acusa o PSD de ser "errático" em termos fiscais e garante que há "condições para uma redução do IRS" no próximo ano.

A posição foi manifestada esta quarta-feira por António Mendonça Mendes, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, em entrevista à RTP3.

"Aquilo que o PSD vem agora propor a meio do verão já o Governo tinha anunciado quando apresentou o Programa de Estabilidade, em abril, e voltou a reiterar pela voz do ministro das Finanças, ainda recentemente, de que no quadro do próximo Orçamento do Estado haveria condições para uma redução do IRS", declarou António Mendonça Mendes.

O secretário de Estado adjunto e do primeiro-ministro sublinha que, a redução do IRS, "é aquilo que o Governo tem vindo a fazer desde 2016 e nem a pandemia o impediu”.

Mendonça Mendes acusa o PSD de mudar de posição sobre políticas fiscais, em relação às eleições de 2022, em que dava prioridade à baixa do IRC.

"O PSD é um pouco errático na sua proposta fiscal. É completamente diferente da proposta de programa de Governo que o PSD levou a votos nas últimas legislativas [com Rui Rio]. Quando foi a eleições disse que ia baixar o IRC em 2023 e 2024 e deixaria para 2025 e 2026 uma descida de 800 milhões do IRS se as condições o permitissem", declarou o governante.