Preço do gasóleo sobe um cêntimo por litro, gasolina segue inalterado

A partir de segunda-feira o preço do gasóleo simples vai aumentar um cêntimo, fixando-se em termos médios nos 1,698 euros por litro, segundo as contas feitas pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e que o Jornal ECO divulgou esta sexta-feira.

Já o preço da gasolina simples 95 continua nos 1,823 por litro.

A confrmar-se este aumento do preço por litro do gasóleo, em cinco semanas o litro de diesel aumentou 20 cêntimos.

De acordo com o jornal, é preciso recuar a 21 de novembro do ano passado para encontrar o preço do gasóleo em valores mais elevados e a 7 de novembro para encontrar exatamente o mesmo valor pago pelo litro de gasolina.