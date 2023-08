Custo do trabalho sobe 3,5% no segundo trimestre. Aumentos no setor público abaixo do privado

O custo do trabalho voltou a aumentar no segundo trimestre deste ano, mas os aumentos salariais no setor público ficam abaixo do privado.

Segundo números do INE divulgados esta sexta-feira, o Índice de Custo do Trabalho registou uma subida de 3,5%, em relação ao mesmo período do ano passado, à boleia da subida de 7,2% no custo médio por trabalhador para as empresas e do aumento de 3,6% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.

Os custos salariais por hora aumentaram 3,3%, mas a menor ritmo de outros custos não salariais (4,6%).

E, embora a subida do custo salarial seja transversal a todos os setores económicos, os aumentos foram menores na Administração Pública (6,5%) que noutros setores como a Construção (8,8%), a Indústria (7,5%) e Serviços como a restauração e o imobiliário (7,5%).

As horas trabalhadas por pessoa também aumentaram em todos os setores, com o maior crescimento a ter acontecido na Construção (5,8%) e o menor no setor público (0,9%).