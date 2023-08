Dívida pública continua a descer no segundo trimestre

O peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) baixou para 111,2% no segundo trimestre do ano, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

A redução foi 2,7 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Os dados do BdP revelam que esta é a nona descida trimestral do rácio da dívida pública, quando no primeiro trimestre de 2021 a dívida atingiu um máximo desde 2019, de 138,2% do PIB.

No entanto, e segundo o regulador, em termos nominais, a dívida pública continua a subir. Em junho, a dívida pública aumentou 0,1 mil milhões de euros, para 280,1 mil milhões.

Ainda de acordo com o BdP, esta evolução refletiu o aumento das responsabilidades em depósitos (0,3 mil milhões de euros), nomeadamente em certificados de aforro.

Em sentido contrário, ocorreu uma redução dos títulos de dívida (0,2 mil milhões de euros), sobretudo de longo prazo.