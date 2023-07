Lucros do BPI sobem 26%, para 256 milhões de euros

O BPI somou 256 milhões de euros em lucros nos primeiros seis meses deste ano, segundo os resultados apresentados esta sexta feira.

A justificar estes números em Portugal, do banco controlado pelo espanhol CaixaBank, está o aumento da margem financeira em 85%, entre junho do ano passado e junho deste ano. Ou seja, num ano, a diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e os juros pagos nos depósitos disparou para 435 milhões de euros.

Para além disso, foi registada uma subida de 2% nas comissões, que o banco justifica com o aumento das contas e o volume de crédito.

Os pedidos de empréstimo aumentaram 4%, enquanto os depósitos dos clientes caíram 4% no período em análise.

No total, o produto bancário aumentou 50% no primeiro semestre do ano.

A atividade em Portugal contribuiu com 199 milhões de euros, mais 130% relativamente ao primeiro semestre de 2022, a que se somam Angola (41 milhões) e Moçambique (17 milhões).

Em comunicado, João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo do BPI, diz que “a robustez do balanço do Banco tem permitido reforçar significativamente a capacidade de investimento em tecnologia e inovação".

O responsável garante ainda que "o BPI vai continuar a apoiar a sociedade, uma vez que o atual ambiente económico continua a exigir uma atenção especial aos que estão verdadeiramente vulneráveis”.