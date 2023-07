BCE volta a subir juros em 25 pontos base. Descer taxas "fora de questão" para já

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje uma nova subida das três taxas de juro diretoras em 25 pontos base, tal como na reunião anterior, igualando a taxa dos depósitos mais elevada de sempre.



No comunicado divulgado após a reunião de política monetária, o BCE refere que “a inflação continua a descer, mas ainda se espera que permaneça demasiado elevada durante demasiado tempo”.



A taxa de facilidade de depósito subiu, assim, para 3,75%, a taxa de juro das principais operações de refinanciamento para 4,25%, e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez aumentou para 4,5%.

Ao anunciar a nova subida dos juros, Christine Lagarde voltou a sublinhar que não há orientações para a próxima reunião do BCE, tudo dependerá da informação disponível.

A presidente do BCE só garante que os juros não vão descer, porque o objetivo dos 2% para a inflação está ainda longe. Assim sendo, poderão voltar a subir ou manter-se no mesmo nível.

"Estamos a entrar numa fase em que ficaremos dependentes dos dados. Vamos receber uma nova projeção, duas novas avaliações e mais informação sobre o impacto das decisões. Será com base nestes dados que decidiremos se subimos ou fazemos uma pausa, mas posso assegurar que não baixamos. Isso está fora de questão."

Esta é a nona vez que o BCE sobe os juros, em mais uma decisão unânime, indicou Lagarde.

As próximas decisões da política monetária "vão garantir que as taxas de juro diretoras serão colocadas em níveis suficientemente restritivos durante o tempo que for necessário", para fazer regressar a inflação à meta dos 2%.