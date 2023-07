Reserva Federal dos EUA deve voltar a subir taxas de juro

O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, deverá anunciar esta quarta-feira uma nova subida das taxas de juro, com o mercado a apostar em 0,25 pontos percentuais, depois da pausa de junho, antecipam analistas citados pela Efe.

Os membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) da Fed anunciam hoje as medidas de política monetária no final da reunião de dois dias, iniciada na terça-feira.

Os mercados esperam que o banco central americano anuncie hoje uma subida das taxas em um quarto de ponto, para um intervalo entre 5,25% a 5,50%, ultrapassando os níveis de 2007.

A acontecer, a Fed retoma as subidas que tinha interrompido no mês passado com o objetivo de avaliar os resultados da política monetária restritiva aplicada durante o último ano para combater a inflação.

Assim, na última reunião, realizada em 13 e 14 de junho, a Fed deixou a taxa oficial inalterada, num intervalo entre 5% e 5,25%.

No entanto, na ata dessa reunião, quase todos os participantes já referiam que "seria apropriado aumentar a taxa diretora durante 2023".

Os membros da Fed defenderam a necessidade de manter uma política monetária restritiva face à persistência de uma inflação elevada, apesar das descidas cada vez mais acentuadas, e face a um mercado de trabalho robusto.

A taxa de inflação dos EUA caiu um ponto para 3% em junho, atingindo o nível mais baixo desde antes da pandemia, mas longe do objetivo de 2% do banco central.