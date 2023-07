Grupo que detém Pingo Doce aumentou os lucros em 36% no primeiro semestre

O grupo Jerónimo Martins, que detém o Pingo Doce, aumentou os lucros em 36%, para 356 milhões, nos primeiros seis meses do ano.

Entre janeiro e junho o grupo Jerónimo Martins, que inclui supermercados em Portugal, Colômbia e Polónia somou 356 milhões de euros em lucros.

Segundo a nota enviada ao mercado, os resultados melhoraram face a igual período do ano passado, tanto no semestre como no segundo trimestre. A empresa destaca que “o bom desempenho de vendas permitiu diluir o aumento dos custos”.

Em Portugal o Pingo Doce abriu seis novas lojas e encerrou uma na primeira metade do ano.

Pedro Soares dos Santos, presidente e administrador delegado do grupo, compromete-se com os “objectivos de longo prazo”, que incluem a manutenção do “investimento como prioridade”.