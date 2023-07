Preços dos combustíveis mais caros esta segunda-feira

A semana arranca com mais uma subida no preço dos combustíveis. O gasóleo simples e a gasolina simples devem aumentar 1,5 cêntimos por litro.

A confirmarem-se estas previsões, o litro de gasolina simples deve passar a custar 1,7 euros e o do gasóleo simples 1,536 euros.

Os preços são definidos por cada operador, sendo estes apenas valores médios e de referência. Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

Recorde-se que no início de julho, o Governo reduziu o apoio aos combustíveis, manteve o desconto no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP), mas baixou em três cêntimos os outros apoios com impacto nos preços da gasolina e gasóleo.

Assim, a redução da carga fiscal será de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 27 cêntimos por litro de gasolina.