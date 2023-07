Concurso da primeira fase do TGV previsto para 2024

A sede da região norte da Ordem dos Engenheiros recebeu, esta quarta-feira, Carlos Fernandes para a apresentação do projeto da linha de alta velocidade Porto-Lisboa. O vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP) garantiu que o processo não está atrasado.

“Nós estamos a cumprir rigorosamente o planeamento com que nos comprometemos. Estamos a trabalhar em duas áreas. Estamos a trabalhar nos estudos prévios e estudos de impacto ambiental”, assegurou.

O lançamento do concurso para a primeira fase, que ligará Porto e Aveiro, está previsto para janeiro de 2024.

O troço projetado implicará a adaptação das estações existentes e a construção de uma nova estação em Vila Nova de Gaia.

O vice-presidente da IP espera “assinar o contrato no segundo trimestre do ano de 2025, seguir-se-á uma fase de conclusão dos estudos e projetos de execução e esperamos que as obras possam começar no terreno no início de 2026 ou no final de 2025”.