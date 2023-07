As notas de euro vão mudar. Quer escolher o tema?

Desde 2002 que a maioria dos europeus tem nas mãos notas que contam a história do continente através da arquitetura. Mas isso pode mudar. O Banco Central Europeu (BCE) está a preparar uma nova série, propondo-se a deixar o histórico tema “janelas e pontes”, e quer saber a opinião das pessoas da zona Euro.

Através de um questionário online, aberto até ao dia 31 de agosto, o BCE está a perguntar aos europeus qual o tema que preferem para a nova série de notas, que ainda não tem data de lançamento, mas não vai entrar em circulação antes de 2026 - ano em que devem ser divulgados os designs finais das notas.

As novas notas surgem com os objetivos de prevenir a contrafação e reduzir o impacto ambiental. Contudo, ao contrário da série Europa – introduzida a partir de 2013 com a mesma intenção, mas apenas com um design “refrescado” -, desta vez existe a possibilidade de termos notas completamente novas na mão.

O Conselho de Governadores do BCE escolheu sete temas, sobre os quais cada europeu da zona Euro pode dar a sua opinião. Mas não é possível escolher os desenhos concretos de cada nota – os Governadores do BCE vão tratar disso em 2024, antes de passar mais dois anos a discutir os detalhes mais específicos de cada nota.

Aves, rios, identidade e abertura

Os temas escolhidos tiveram, tal como na competição para as primeiras notas, que evitar ofender sensibilidades nacionais. Para o conseguir, o grupo que aconselhou o BCE afastou-se de assuntos ligados a países em particular, optando por temas ligados à natureza e simbolizadores da ligação entre os países e da circulação livre que caracteriza a União Europeia.

Aves, valores europeus na natureza, “O futuro é teu”, “Mãos: juntos construímos Europa”, “A nossa Europa, nós próprios” e “Rios: as águas da vida na Europa” acabaram por ser as opções, às quais o BCE juntou o tema da cultura europeia. O tema das aves foi derrotado por pouco na primeira competição do design das notas de Euro, há mais de duas décadas, preterido em favor das “janelas e pontes” que têm caracterizado as notas desde o lançamento da moeda única.

No questionário - que vai ser complementado por grupos de foco com “uma amostra representativa” dos cidadãos da zona Euro - é possível ler uma breve sinopse sobre cada um dos temas, assim como uma descrição de possíveis desenhos das notas com esse tema.

Ao jornal Politico, o próprio Banco Central Europeu admitiu que a representação de temas como o de “Valores europeus espelhados na natureza” vai ser um desafio para os designers da instituição, que diz que “representar estes conceitos abstratos, mas extremamente importantes, nas notas é uma coisa mágica”.

Atualmente, as notas representam vários estilos da arquitetura ao longo da história europeia, como o estilo clássico (nota de 5 euros), românico (10 euros), gótico (20 euros), renascimento (50 euros), barroco e rococó (100 euros), a arquitetura de ferro e vidro do século XIX (200 euros) e o estilo moderno do século XX (500 euros). A nota mais valiosa foi a única a não ser modernizada, e não é emitida desde o final de abril de 2019, mas todas as notas de 500 euros ainda em circulação retêm o valor e podem ser utilizadas.