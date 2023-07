Governo lança consulta pública sobre leilão de compra centralizada de biometano e hidrogénio renovável

O Ministério do Ambiente e Ação Climática lançou hoje a consulta pública do leilão para a compra centralizada de biometano e hidrogénio renovável, que decorre até 31 de julho.

Em comunicado, o ministério tutelado por Duarte Cordeiro explica que a consulta pública do leilão, inserido no âmbito da promoção da transição energética, ficará disponível no site da Internet Participa.

"Reconhecendo-se a importância de ouvir os operadores do setor e a sociedade civil como parte essencial deste processo, procedeu-se ao lançamento da consulta pública das peças do leilão", refere o Governo.

O Ministério do Ambiente apela à participação de todos no processo de concretização da medida, que diz pretender assegurar um ambiente favorável ao desenvolvimento e à expansão dos gases renováveis no país.

"O leilão de compra centralizada de biometano e hidrogénio renovável é um marco significativo no desenvolvimento da indústria verde do país, por força do papel fundamental que os gases renováveis vão assumir na descarbonização, impulsionando a transição energética sustentável para uma economia de baixo carbono", refere.

A tutela destaca que se pretende "criar condições para a instalação de 5,5 GW de eletrolisadores até 2030, mais do que duplicando o inicialmente previsto na Estratégia Nacional para o Hidrogénio" e "também impulsionar a produção do biometano em Portugal, através da elaboração e concretização do Plano de Ação para o Biometano".

"Este leilão assegurará a primeira resposta de consumo aos produtores de biometano e hidrogénio renovável, incentivando, assim, os investimentos para a execução dos respetivos projetos e o necessário impulso à competitividade do mercado de gases renováveis, contribuindo para a construção de uma indústria nacional robusta e sustentável, e robustecendo a posição cimeira que o nosso país ocupa enquanto polo de atração de investimentos na área dos gases renováveis", conclui.