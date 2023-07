Preços dos combustíveis voltam a subir na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão regressar aos aumentos na próxima semana. De acordo com o jornal ECO, que cita fonte do setor, tanto a gasolina como o gasóleo vão sofrer aumentos a partir da próxima segunda-feira.

Depois de uma semana em que a descida esperada dos preços foi anulada pela opção do Governo em reduzir os apoios fiscais, a gasolina deve subir dois cêntimos, enquanto o gasóleo deve ficar 1,5 cêntimos mais caro, avança o jornal ECO, citando fonte do mercado.

Abastecer o carro com gasóleo simples, o combustível mais usado em Portugal, deve assim passar a custar 1,499 euros por litro, enquanto o custo de abastecer o tanque com gasolina simples 95 deve subir para 1,668 euros por litro. Os valores são calculados com base nos preços médios praticados nas bombas à segunda-feira.

Os cálculos também têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento dos preços dos combustíveis. O Governo reduziu os apoios esta semana, optando por agravar a taxa de carbono em três cêntimos e manter o desconto no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

Os preços dos combustíveis foram liberalizados em 2003. As gasolineiras têm a liberdade de fixar os preços que desejarem, independemente do posto de combustível e do dia.

A Direção-Geral de Energia e Geologia disponibiliza uma ferramenta online de consulta dos preços do combustível por tipologia, distrito e município, permitindo aos consumidores informarem-se de antemão acerca dos preços mais baratos.