IVA ZERO. Cabaz atinge o valor mais baixo desde abril

O preço do cabaz de bens alimentares essenciais atingiu o valor mais baixo desde a entrada em vigor do IVA zero.

O cabaz, com as mais de 40 categorias alimentares, custa menos 11 euros, do que em meados de abril, para um total de 127,76 euros.

É a quarta semana consecutiva que o valor deste cabaz monitorizado pela Deco Proteste tem estado a baixar.

As categorias que mais contribuíram para esta quebra no preço foram os congelados, a mercearia e o peixe.

Já o atum, a alface e o queijo estão entre os alimentos com maiores subidas de preço.