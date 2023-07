Produtores de leite alertam para nova redução de 3 cêntimos do preço pago à produção

O preço pago ao produtor de leite pelas cooperativas associadas da Lactogal sofreu uma nova redução, de três cêntimos por litro, desde o início de julho, anunciou esta terça-feira a Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep).

Em comunicado, a associação recorda que "esta é a segunda redução no preço ao produtor no espaço de dois meses [em 1 de maio as cooperativas associadas da Lactogal e a Parmalat Portugal reduziram em cinco cêntimos o preço pago à produção], acumulando uma redução total de oito cêntimos por litro".

Ironizando que, "por "coincidência"", esta redução "ocorreu também em quase todos os compradores e indústrias privadas do continente e dos Açores, com a honrosa exceção da marca Pingo Doce, que até agora manteve o preço aos seus produtores", a Aprolep salienta que "representa uma perda mensal de 12,5 milhões de euros em todos os produtores".

Segundo a associação, acresce que esta descida "ocorre numa altura crítica, quando a agricultura de Portugal e Espanha sofre os efeitos da seca que levou à redução da produção de forragem, ausência de pastagens, falta de água para a produção de milho em algumas regiões e subida vertiginosa do preço da palha, cuja fibra é fundamental e cujo preço teve aumentos de quase 300%".

Paralelamente, "mantêm-se elevados os custos das rações e as despesas com combustíveis, adubos, semente, equipamentos e restantes fatores de produção".

Alertando ser "urgente parar e inverter a desvalorização do leite", a associação volta a avisar que "muitos produtores serão obrigados reduzir o efetivo de animais", enquanto "alguns já decidiram encerrar a sua produção e muitos ponderam seguir o mesmo caminho de abandono do setor".

E adverte: "O abandono da produção significa perda de postos de trabalho, tanto na produção, como nos fornecedores e prestadores de serviços".

Numa altura em que "os produtores estão revoltados" e se exige "uma urgente reflexão e mudança de gestão", cerca de uma centena de produtores de leite reúne-se na quarta-feira, em Leiria, na vacaria Uziel Carvalho Lda, "para analisar as estratégias possíveis para enfrentar o baixo preço do leite, a falta de forragem e o custo alimentar devido à seca".

Segundo avança a Aprolep, no encontro estará presente o secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues.

Para a associação, é responsabilidade do Governo, da distribuição, da indústria e, em particular, do setor cooperativo, "dar o exemplo de valorizar o leite e reduzir os custos internos de funcionamento, em vez de ser o primeiro a reduzir o preço do leite".