Vendas da Tesla sobem mais de 80% no segundo trimestre

As vendas da Tesla cresceram mais de 80% no segundo trimestre deste ano, com o número de veículos elétricos entregues a ultrapassar os 466 mil. No mesmo período de 2022, não tinha chegado aos 255 mil. Os dados foram divulgados pela fabricante este domingo.

A empresa norte-americana também aumentou as vendas face ao primeiro trimestre de 2023. Os 466.140 carros entregues entre abril e junho deste ano representam um aumento de 10% face aos três primeiros meses do ano, e de 83% face aos mesmos meses em 2022.

Os modelos 3 e Y - um compacto e um SUV desportivo, os carros mais baratos vendidos pela Tesla - continuam a ser os preferidos entre os clientes da marca de carros elétricos, já que representam quase 96% dos veículos vendidos. Os modelos S e X, do segmento de luxo, não chegam a atingir as 20 mil unidades vendidas.

Em janeiro de 2023, a Tesla anunciou cortes de até 20% nos preços de venda dos veículos, reagindo assim à perda de valor em bolsa durante 2022. Após um aumento em cadeia de apenas 4% no primeiro trimestre deste ano, a empresa voltou a anunciar preços mais baixos.



Nova fábrica em Portugal?

Quanto à produção, a fabricante liderada por Elon Musk aumentou a produção em cerca de 85% face ao segundo trimestre de 2022, e 9% em relação aos primeiros três meses do ano.

O aumento sustentado na produção e nas vendas faz com que a Tesla esteja à procura de destino para a construção de uma nova fábrica, e Portugal é agora apontado como uma possibilidade.

De acordo com o jornal espanhol El Debate, as negociações da empresa e a Espanha para a instalação da "gigafábrica" falharam após o país ter quebrado o pacto de confidencialidade que a construtora exigia. O investimento, avaliado em 5 mil milhões de euros, estava destinado para a região de Valência.

Portugal pode ser a alternativa escolhida por Elon Musk graças a partilhar muitas das mesmas vantagens que Espanha, como a localização e fatores logísticos. O El Debate refere ainda as políticas de apoio ao carro elétrico.