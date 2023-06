Vem aí uma descida nos preços dos combustíveis

Abastecer o carro a partir de segunda-feira vai ficar mais barato, já que o preço dos combustíveis deverá voltar a descer na próxima semana.

De acordo com o jornal ECO, as previsões apontam para uma redução de dois cêntimos por litro no gasóleo simples e 2,5 na gasolina 95. Na última semana, o preço do litro por gasóleo tinha subido, ao contrário do preço da gasolina.

Assim, quando for abastecer a partir de segunda-feira, deverá passar a pagar pagar 1,479 euros por litro de gasóleo simples e 1,647 euros por litro de gasolina simples 95.



Os preços são definidos por cada operador, sendo estes apenas valores médios e de referência. Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasolina custa atualmente 1,670 euros enquanto o do gasóleo vale 1,5 euros.

Esta semana, os preços dos combustíveis tiveram evoluções opostas, sendo que o gasóleo subiu dois cêntimos por litro e a gasolina desceu um cêntimo por litro.

Recorde-se que o Governo ainda não anunciou se as medidas temporárias para baixar os preços dos combustíveis se mantém em julho.