Taxa de inflação cai 0,6 pontos percentuais para 3,4% em junho

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) baixou para 3,4% em junho, menos 0,6 pontos percentuais que em maio, segundo a estimativa rápida avançada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, "tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 3,4% em junho de 2023, taxa inferior em 0,6 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior".

O instituto estatístico acrescenta que esta desaceleração "continua a ser, em parte, explicada pelo efeito de base, resultante do aumento de preços dos combustíveis verificado em junho de 2022".

Quanto ao indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 5,2% no mês em análise (5,4% no mês anterior).

O INE aponta que a variação do índice relativo aos produtos energéticos "diminuiu para -18,8% (-15,5% no mês precedente)" e que o índice referente aos produtos alimentares não transformados "terá desacelerado para 8,5% (8,9% em maio)".

O INE acrescenta que a taxa de variação média nos últimos 12 meses foi de 7,8% (contra 8,2% registados no ano acabado em maio).

Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 4,7% em junho, que compara com 5,4% no mês precedente.

O INE regista que os dados definitivos referentes ao IPC do mês de junho de 2023 serão publicados no próximo dia 12 de julho.