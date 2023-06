Tabelas de IRS mudam este sábado. Contribuintes vão reter menos dinheiro

O novo sistema de retenção na fonte, que entra em vigor este sábado, deverá resultar num valor de IRS mais baixo. Ou seja, as mexidas nas tabelas de retenção podem resultar em mais dinheiro para os contribuintes já a partir do próximo mês.

Trata-se de um novo modelo de retenções para permitir que a cada aumento do rendimento bruto de um contribuinte, possa corresponder sempre um aumento do rendimento líquido.

À Renascença, Nuno Santos Félix, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, explica que “o que está em causa é evitar aquele efeito que todos conhecíamos, em que às vezes por ficar a receber mais um euro por mês, o contribuinte correr o risco de mudar de escalão na sua retenção na fonte e com isso levar menos dinheiro para casa no final do mês”.

“Com este novo modelo de retenção na fonte isso deixa de acontecer. As retenções na fonte deixam de funcionar com base em escalões estanques em que por mais um euro eu possa ter duma mudança de escalão”, acrescenta.

Na prática, o que se pretende é ajustar a retenção na fonte à realidade de cada contribuinte tendo em conta, não só o rendimento, mas também outras variáveis como, por exemplo, a composição do agregado familiar. E com isto, o contribuinte fica com mais dinheiro disponível no final do mês.

“Alguém que tenha, por exemplo, um rendimento bruto de 1.200 euros, passa a ter, neste segundo semestre, uma retenção na fonte menor em cerca de 17 euros, se for um solteiro sem dependentes”, exemplifica o governante.

Já um casal, dois titulares com um filho e um rendimento bruto mensal de 2.000 mil euros, vai ter um ganho de 24 euros, o que resulta em 144 euros no total do segundo semestre.