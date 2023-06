Eurodeputados do PCP promovem abaixo-assinado contra subida dos juros pelo BCE

Os três eurodeputados do PCP estão a promover, no Parlamento Europeu (PE), um abaixo-assinado em que contestam as subidas da taxa de juro de referência pelo Banco Central Europeu (BCE), estando anunciada novo aumento já para julho.

“Na sequência da decisão do BCE de subir a taxa de juro de referência para os 4%, após oito aumentos consecutivos, antecipando-se novo aumento em julho, os deputados do PCP no PE tomaram a iniciativa de promover uma carta subscrita por vários deputados de diversos Estados-membros e grupos políticos, dirigida ao Conselho Europeu, à Comissão Europeia e ao BCE onde denunciam os impactos das decisões do BCE”, divulga, em comunicado, a delegação comunista esta sexta-feira.

Os eurodeputados defendem, entre outras medidas, a interrupção e reversão do aumento das taxas de juros e “garantir que o impacto dos aumentos já decididos seja suportado principalmente pelos lucros crescentes do setor bancário e não pelas famílias”.

Na terça-feira, no Fórum do Banco Central, em Sintra (Lisboa), a presidente do BCE, Christine Lagarde, reiterou que a inflação na zona euro é demasiado elevada e continuará a sê-lo durante demasiado tempo, sendo que o compromisso do banco central em atingir a meta de inflação de 2% se mantém.