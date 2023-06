Reembolso de IRS totaliza 2,6 mil milhões de euros e chega a 2,7 milhões de famílias

Fernando Medina destacou ainda o crescimento do número de declarações de IRS Jovem submetidas este ano.

Os números foram adiantados por Fernando Medina numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no parlamento. "Isto significa que foram emitidos mais 171.286 reembolsos no mesmo período homólogo, num valor superior a 111 milhões a mais do conhecido no ano anterior", disse o governante.

O valor dos reembolsos do IRS chegou a quase 2,7 milhões de contribuintes e totaliza 2,6 mil milhões de euros, tendo as declarações de IRS Jovem sido sete vezes mais face a 2020, anunciou hoje o ministro das Finanças.

Atrasos na devolução do imposto têm motivado conte(...)

De acordo com o governante, foram submetidas 69.527 declarações deste tipo, "o que é praticamente o dobro do que havia sido submetido em 2021" e "quase sete vezes mais do que havia sido introduzido em 2020 - 10.243 declarações".

"Para, por exemplo, um jovem que tenha um rendimento de 14.000 euros anuais, estamos a falar de uma poupança anual, no primeiro ano, de 966 euros, uma poupança no total, no período, de mais de 3.200 euros", apontou.

A entrega da declaração anual do IRS, para os rendimentos auferidos em 2022, iniciou-se em 01 de abril e termina no dia 30 de junho.