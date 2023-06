​Lagarde não confirma se juros sobem em setembro

Para o próximo mês a única dúvida é saber em quanto vai o Banco Central Europeu subir os juros. No Fórum que decorre em Sintra, vários responsáveis já confirmaram novo aumento, a começar pela presidente da autoridade monetária.



A pergunta agora é se estas subidas s vão manter em setembro, na reunião seguinte. Questionada esta tarde, Christine Lagarde diz que nada está ainda decidido.

"Isso não lhe vou dizer e por uma razão muito simples, que já referi, dependemos da informação disponível e decidimos reunião a reunião. Em setembro vamos receber novos dados e os nossos técnicos vão preparar novas projeções, haverá muito em cima da mesa para tomar uma decisão", afirmou a presidente do BCE, que participa num painel juntamente com os responsáveis pelos bancos centrais dos Estados Unidos, do Reino unido e do Japão.

O Fórum anual do BCE decorre em Sintra desde segunda feira, os trabalhos encerram esta noite num jantar oferecido pelo Banco de Portugal.