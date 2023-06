Euro digital será lançado sem "falsas partidas", diz Lagarde

No dia em que Bruxelas apresentou uma proposta legislativa para o euro digital, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, lembra que ainda não há uma decisão final sobre um euro virtual. Só será tomada em outubro mas, se avançar, será de uma só vez:

“Ainda não decidimos, mas, pelo menos, já temos uma proposta legislativa na mesa. Haverá muita discussão. A decisão é dos governadores, no conselho de governadores, do final de outubro", declarou esta quarta-feira Christine Lagarde no Fórum anual do BCE, em Sintra.

"Depois haverá uma nova fase piloto, de experimentação, porque se e quando avançarmos, queremos fazê-lo bem. Não haverá falsas partidas ou por fases, avançaremos com sucesso”, sublinhou.

A presidente do BCE rejeita ainda críticas sobre eventuais riscos à estabilidade financeira.

Segundo Lagarde, é importante que o BCE se prepare: “Há alguns anos, quem conseguia imaginar o que podemos fazer hoje com o telemóvel? Nenhum de nós. Estar preparados, estar prontos, prestar atenção ao que os europeus, sobretudo os jovens, querem da moeda é o que temos estado a fazer, de forma acelerada”.