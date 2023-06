Bruxelas afasta novo pico nos preços da energia este inverno

A Comissão Europeia não espera que os preços da energia voltem a disparar no próximo inverno, apesar da guerra na Ucrânia ainda não ter um fim à vista.

Durante o encontro anual do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra, o economista-chefe do executivo comunitário, Miguel Gil Tertre, lançou cinco razões pelas quais é menos provável que este ano se verifiquem picos semelhantes aos do ano passado.

“A primeira é o nível elevado de armazenamento. Se continuarmos como até aqui, até meados ou final de agosto teremos atingido a capacidade máxima, o que significa que vamos precisar de menos gás este inverno. A segunda é que estamos a reduzir de forma consistente, por 18 a 19%, o consumo de gás natural”, explica.

O economista garante ainda que a energia já não será utilizada pela Rússia como uma arma. “Mais infraestruturas foram acrescentadas e foi acelerada a implementação de renováveis. Há uma baixa possibilidade de a Rússia fazer dos mercados energéticos uma arma. Finalmente, a incerteza é menor, não há medo de que falte energia.”