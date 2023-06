BCE avisa que juros vão continuar a subir

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse esta terça-feira que a natureza da inflação na zona euro está a mudar e é improvável que, no futuro próximo, o banco central possa declarar que as taxas diretoras máximas foram atingidas.

Em Sintra, no segundo dia do encontro anual do Fórum do Banco Central (BCE), Christine Lagarde reafirmou que a inflação na zona euro é demasiado elevada e continuará a sê-lo durante demasiado tempo, sendo que o compromisso do banco central em atingir a meta de inflação de 2% se mantém.

"Ainda não assistimos ao impacto total dos aumentos acumulados das taxas de juro decididos desde julho passado – que ascendem a 400 pontos base. Porém, o nosso trabalho

ainda não terminou. Exceto se ocorrer uma alteração substancial das perspetivas de inflação, continuaremos a aumentar as taxas em julho", afirmou.

Christine Lagarde explica que estamos perante uma inflação persistente, que ainda se vai manter algum tempo e que existem duas fontes de incerteza que afetam o "nível" e a "duração" das taxas diretoras.