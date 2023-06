Preços dos alimentos caem em abril e maio após três meses em alta

Portugal e Espanha registaram os maiores aumentos no custo dos produtos agrícolas, ambos a rondar os 33% no primeiro trimestre de 2023. O destaque do Eurostat publicado esta segunda-feira dá conta de que os dois países registaram os incrementos mais acentuados da União Europeia.

Contudo, esta tendência está a inverter-se no segundo semestre do ano. Em abril e maio a o aumento dos preços dos alimentos desacelarou acentuadamente. Em maio de 2023, Portugal registou uma taxa de variação homóloga do preço dos alimentos de 9.2%, quando a da União Europeia é de 15,1%.

No preço dos produtos no produtor, Portugal registou taxas de variação homólogas superiores a 30% entre junho de 2022 e janeiro de 2023. Mas em maio, a taxa foi de 10.4%. A última vez que se registou uma taxa semelhante foi em dezembro de 2021. Ainda assim, os preços dos alimentos estão longe dos valores pré-pandemia.