Governo assina contrato para venda da Efacec à gestora alemã Mutares

O anúncio da venda à Mutares foi feito a 7 de junho, com o ministro da Economia, António Costa e Silva, a referir que tal assegurava a "preservação da força de trabalho da Efacec", ao mesmo tempo que minimiza os encargos para o Estado.

Em comunicado, a gestora de fundos alemã refere que a Efacec é a "empresa portuguesa líder no fabrico e fornecimento de equipamentos e soluções críticas nas áreas da energia, engenharia e mobilidade" , indicando que esta irá "recuperar a sua posição de liderança no mercado" e "continuar no seu caminho de crescimento".

O Governo assinou esta sexta-feira o acordo que finaliza a venda da participação do Estado na Efacec à Mutares.

A gestora de fundos fica assim com a parte de 71,7% do capital da empresa, avançando que a operação deverá ficar concluída no terceiro trimestre deste ano.

"Estou convencido de que, com nossa experiência operacional e as tendências atuais do setor de energia, podemos expandir ainda mais o potencial da empresa e colocá-la novamente num caminho de crescimento sustentável", refere o diretor de tecnologias da informação da Mutares, Johannes Laumann, em comunicado.