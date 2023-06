Famílias emprestaram ao Estado mais de oito mil milhões de euros em quatro meses

As famílias portuguesas continuam a emprestar dinheiro ao Estado. Segundo os últimos dados do Banco de Portugal e do Instituto de Crédito Público, até abril entregaram 8,5 mil milhões.

De acordo com a mesma fonte, o endividamento junto da banca e fora do país diminuiu, mas cresceu junto dos particulares, sobretudo através dos certificados de aforro.

No total, em abril o endividamento da economia chegou aos 804 mil milhões, o que inclui Estado, empresas e famílias, o que representa um aumento de 1,9 mil milhões, face ao mês anterior.