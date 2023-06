Banco de Inglaterra sobe juros mais do que o previsto

Contra as expectativas do mercado, o Banco de Inglaterra subiu os juros em 50 pontos para 5%.

O custo do crédito no Reino Unido está no valor mais alto desde 2008, o início da crise do suprime. É uma consequência da decisão do Banco central, que hoje subiu os juros pela 13.ª vez consecutiva.

No entanto, o aumento ficou acima do que antecipavam os analistas. O Banco de Inglaterra aumentou as taxas em meio por cento, depois do anúncio que a inflação no país se manteve em maio nos 8,7%.

Esta decisão surge uma semana depois do Banco Central Europeu ter aumentado as taxas na zona euro em mais 25 pontos base. Já a Reserva Federal norte americana decidiu este mês fazer uma “pausa” e manter os juros inalterados, pela primeira vez desde março de 2022.