Finanças. Contribuintes sobrecarregam serviços por demora no reembolso do IRS

A demora no reembolso do IRS está a levar muitos contribuintes aos serviços das Finanças, segundo indica à Renascença a presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, que fala mesmo numa sobrecarga maior dos serviços.

Ana Gamboa diz que há pessoas que aguardam pelo acerto de contas desde abril, "no início do prazo".

"No ano passado com três semanas, as pessoas tinham o reembolso depositado na conta e este ano passados dois meses e meio, temos situações de pessoas que ainda não receberam o reembolso", explica.

Por isso, tem havido um "acréscimo maior de pessoas que se dirigem aos balcões dos serviços das Finanças e mesmo na linha telefónica", conta a representante sindical.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, em declarações à Renascença, diz que não uma razão oficial para esta situação, mas coloca a possibilidade de “que em alguns casos, pode estar relacionado com a validação do IBAN”.

Ana Gamboa diz que as orientações que têm sido transmitidas aos trabalhadores vão no sentido de “informar as pessoas que o prazo está a decorrer e que as declarações serão liquidadas e pagas dentro dos prazos legais”.

Esta dirigente sindical lembra que “os prazos legais estão a decorrer e não estão expirados”. Assim, para liquidar o IRS o prazo termina a 31 de julho e para pagar os reembolsos termina a 31 de agosto.

Ana Gamboa admite que “o atendimento já está em sobrecarga há muito tempo” e que esta situação só vem colocar mais pressão no dia a dia, o que é difícil para quem trabalha, porque são cada vez menos funcionários na Autoridade Tributária e Aduaneira.