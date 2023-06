Euribor a 12 meses sobe para novo máximo pela quarta sessão consecutiva

As taxas Euribor desceram esta quarta-feira a três e a seis meses e subiram a 12 meses, pela quarta sessão consecutiva, para um novo máximo desde novembro de 2008.

A taxa Euribor a 12 meses, que atualmente é a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje para 4,088%, mais 0,006 pontos do que na terça-feira e um novo máximo desde novembro de 2008.

Segundo dados de março de 2023 do Banco de Portugal, a Euribor a 12 meses representa 41% do "stock" de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que a Euribor a seis e a três meses representam 33,7% e 22,9%, respetivamente.

A média da taxa Euribor a 12 meses avançou de 3,757% em abril para 3,862% em maio, mais 0,103 pontos.

No prazo de seis meses, a taxa Euribor, que entrou em terreno positivo em 6 de junho de 2022, baixou hoje, ao ser fixada em 3,886%, menos 0,006 pontos e contra o novo máximo desde novembro de 2008, de 3,892%, verificado na terça-feira.

A média da Euribor a seis meses subiu de 3,516% em abril para 3,682% em maio, mais 0,166 pontos. .

No mesmo sentido, a Euribor a três meses recuou hoje, ao ser fixada em 3,568%, menos 0,019 pontos, contra o novo máximo desde novembro de 2008, de 3,587%, verificado também em 20 de junho.

A média da Euribor a três meses subiu de 3,179% em abril para 3,372% em maio, ou seja, um acréscimo de 0,193 pontos percentuais.