Algarve. Governo diz que organização do MotoGP não apresentou candidatura a apoios

O Governo diz que a organização do Grande Prémio de Portugal em MotoGP não apresentou "qualquer candidatura para potencial apoio ao evento", em 2024.

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo culpou esta terça-feira o Governo pela demora em confirmar o apoio financeiro à iniciativa, que está a preocupar o turismo e comércio na região do Algarve.

Num esclarecimento enviado à Renascença, o Ministério da Economia e do Mar refere que "não existe qualquer decisão pendente quanto a um eventual apoio financeiro".

"Para apoio financeiro a eventos, existe uma linha específica, a «Portugal Events», gerida pelo Turismo de Portugal, à qual todos os promotores interessados, que cumpram as respetivas condições de acesso, podem vir a apresentar a respetiva candidatura, naturalmente sujeita a avaliação técnica e decisão", lê-se, ainda.

A prova que se tem realizado no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, tem um forte impacto na região, a nível económico e não só, diz o presidente da Associação Portimonense do Comércio. A não acontecer significará uma perda considerável para a região.



O calendário de 2024 do MotoGP é anunciado em setembro. Até lá, Paulo Pinheiro acredita que a situação será desbloqueada e Portimão continuará a receber uma prova do circuito mundial de MotoGP.