Preço dos combustíveis. Gasolina desce, gasóleo não mexe

A semana arranca com nova mexida no preço da gasolina que deve descer dois cêntimos por litro. Já o preço do litro de gasóleo não deve sofrer alterações.

De acordo com os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço da gasolina simples 95 deve passar a custar 1,682 e o gasóleo 1,480 euros.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Até ao final de junho, a redução da carga fiscal é de 28 cêntimos por litro de gasóleo e de 30 cêntimos por litro de gasolina em junho. O desconto no ISP manteve-se face a maio, mas houve uma atualização de dois cêntimos da taxa de carbono em ambos os combustíveis.

O preço final dos combustíveis nas bombas varia, no entanto, consoante cada posto de abastecimento, marca e zona onde está localizado.

Dentro da mesma rede de abastecimento, os preços também podem variar de localização para localização.

Recorde-se que nas últimas semanas, os preços dos combustíveis têm registado uma ligeira subida. Desde 20 de maio, tanto o gasóleo como a gasolina subiram, em média, cinco cêntimos por litro.