Forteris discorda da estratégia anunciada pelo Governo para as florestas

O presidente da Associação Florestal de Portugal considerou hoje à Lusa que o anúncio do Governo de mais de 450 milhões de euros para investimentos na floresta é "tentar colocar dinheiro em cima do problema e não da solução".

Questionado sobre o anúncio do apoio feito em 07 de junho pelo ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, o líder associativo afirmou-se "preocupado" por "dos 22,5 mil milhões de euros do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] só 615 milhões é que vão para as florestas, o que é menos de 3%". .



"Preocupa-me que no PDR [Plano de Desenvolvimento Rural] foram anunciados 580 milhões de euros e a execução é calamitosa", prosseguiu Carlos Duarte, antes de enfatizar a "importância estratégica a nível económico da floresta que significa 4% do PIB e 9% das exportações".

Considerando que a "floresta, juntamente com o agroalimentar, será a alavanca para a promoção da coesão territorial", sublinhou que apenas "3% da floresta é propriedade do Estado" e criticou o Governo por, "no pinhal de Leiria, que é a grande bandeira do património público florestal", não ter dado "o exemplo nem criado expectativas ao país de poder fazer uma gestão florestal sustentável".