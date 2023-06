Portugal está "quase imune a flutuações dos ciclos políticos e económicos", diz Centeno

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, defendeu esta sexta-feira que a economia portuguesa revela resiliência e tendências que a tornam quase imune a flutuações dos ciclos políticos e económicos, ainda que defenda a importância da previsibilidade.

Mário Centeno respondia às perguntas dos jornalistas durante a apresentação do “Boletim Económico” de junho, divulgado hoje, no Museu do Dinheiro, em Lisboa.

“Os países com mais sucesso económico e social no mundo são aqueles cujas economias são resilientes e tem tendências e transições assentes, que as tornam quase imunes às flutuações dos ciclos económicos e ciclos políticos. Portugal mostra hoje tendências compatíveis com isso, talvez num dos raros momentos na sua história”, afirmou.

Momentos antes, Mário Centeno sublinhou que o cenário apresentado hoje pelo BdP – no qual melhorou as previsões de crescimento e da inflação deste ano – “não é nem otimista, nem benevolente com a economia portuguesa”.

“É um cenário muito exigente para todos os que querem que a economia portuguesa cresça e convirja com a área do euro. É um cenário que exige estabilidade financeira e das políticas económicas e por estabilidade entendam previsibilidade”, assinalou.